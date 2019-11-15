Гидрометцентр прогнозирует потепление в Сибири на 20 °С
- РИА Новости
По его словам, в Омской и Новосибирской областях после аномальных похолоданий ожидается кратковременное потепление.
При этом в регионе ожидаются дополнительные осадки.
Отмечается, что в настоящее время в Новосибирской области, Алтайском крае и Кемеровской области фиксируются морозы до -25...-30 °C.
«В субботу и воскресенье пойдёт потепление до -5 °C. На 20 °C потеплеет, и пройдут опять снегопады, а со вторника на среду (температура) опять опустится до -25 °C», — заявил он.
Ранее Inforeactor передавал, что спасатели предупредили о резком ухудшении погоды в Оренбургской области.