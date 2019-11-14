Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды в Оренбургской области
- РИА Новости
По прогнозу областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу, 15 ноября, местами возможно заметное понижение минимальной и максимальной температуры воздуха на 10 °C и более (преимущественно в восточной половине региона).
Водителям и пешеходам советуют соблюдать правила дорожного движения. Родителей призвали взять под особый контроль своих детей и при резком похолодании незамедлительно забирать их домой с игровых площадок.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН прокомментировал сообщения о надвигающихся на Россию аномальных холодах из Арктики.