Юлия Высоцкая рассказала о своей работе в фильме Кончаловского «Грех»

Актриса Юлия Высоцкая в беседе с «Известиями» рассказала о своей роли в новом фильме Андрея Кончаловского «Грех».

«Я не могу сказать, что у меня там роль. Это просто образ, явление, крошечный эпизод», — отметила артистка.

Она добавила, что в фильме также снимались известные итальянские актёры — Федерико Ванни, Якоб Диль, Джузеппе Бизоньо, которые, по её словам, отлично вписались в картину, так как могут по-настоящему проживать роль.

Ранее сообщалось, что премьера фильма Андрея Кончаловского «Грех» о жизни итальянского скульптора и художника Микеланджело пройдёт в рамках VI Российско-итальянского кинофестиваля.