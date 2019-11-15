Юлия Высоцкая рассказала о своей работе в фильме Кончаловского «Грех»

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Актриса Юлия Высоцкая в беседе с «Известиями» рассказала о своей роли в новом фильме Андрея Кончаловского «Грех».
Юлия Высоцкая рассказала о своей работе в фильме Кончаловского «Грех»
  • Reuters

«Я не могу сказать, что у меня там роль. Это просто образ, явление, крошечный эпизод», — отметила артистка.

Она добавила, что в фильме также снимались известные итальянские актёры — Федерико Ванни, Якоб Диль, Джузеппе Бизоньо, которые, по её словам, отлично вписались в картину, так как могут по-настоящему проживать роль.

Ранее сообщалось, что премьера фильма Андрея Кончаловского «Грех» о жизни итальянского скульптора и художника Микеланджело пройдёт в рамках VI Российско-итальянского кинофестиваля.

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