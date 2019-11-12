В Москве открылся VI Российско-итальянский кинофестиваль

12 ноября в Москве состоялось открытие VI Российско-итальянского фестиваля художественного, документального и короткометражного кино RIFF.

Фильмом открытия стала лента Массимилиано Бруно «Однажды в Риме». Также в рамках фестиваля пройдёт премьера фильма Андрея Кончаловского «Грех» о представителе итальянского возрождения Микеланджело Буонаротти.

В программу смотра, помимо фильмов, входят мастер-классы, лекции и встречи с создателями кинолент.

Московский фестиваль продлится с 12 по 24 ноября 2019 года, также запланированы показы в Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Перми и Уфе. В 2020 году показы программы пройдут ещё в 20 российских городах.