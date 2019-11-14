Губернатор Петербурга выступил на открытии международного культурного форума

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил на открытии VIII Международного культурного форума, который проходит с 14 по 16 ноября, сообщает kp.ru.

По его словам, форум с каждым годом привлекает всё больше профессионалов культурной сферы — в этом году в нём принимают участие более 35 тыс. представителей из 96 стран.

Он также прокомментировал главную тему форума этого года — «Культурные коды в условиях глобализации».

«Культурный код Санкт-Петербурга запечатлён в нашем богатейшем историко-культурном наследии. Мы прикладываем все силы, чтобы его сохранить. Но в эпоху глобализации растёт интерес к современному искусству. И нашему городу необходимо найти баланс между классикой и авангардом, между соблюдением традиций и творческим экспериментом», — подчеркнул градоначальник.

Кроме того, Беглов добавил, что Петербургу нужны серьёзные инвестиции в исторический центр.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Петербурге начал работу международный культурный форум.