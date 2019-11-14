В Петербурге открылся культурный форум

В Санкт-Петербурге начал работу международный культурный форум, сообщает Пятый канал.

В течение трёх дней в работе форума примут участие почти 40 тыс. человек из 91 страны. Среди них — актёры, режиссёры, музыканты и писатели.

В рамках форума на 90 городских площадках пройдут дискуссии, лекции, научно-практические конференции. Все мероприятия объединены общей темой «Культурные коды в условиях глобализации».

Также организаторы планируют подписать ряд важных соглашений о сотрудничестве в области культуры.

Ранее портал kp.ru сообщал, что на Санкт-Петербургском международном культурном форуме будет представлена программа общественных мероприятий чемпионата Европы по футболу 2020 года.