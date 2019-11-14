Спасатели предупредили о морозах до -28 ˚С в Кемеровской области
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По прогнозу областного центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 15 ноября ожидается переменная облачность, местами небольшой снег.
Ночью возможно резкое похолодание до -28 ˚С. Также прогнозируется северо-восточный ветер с порывами до 10—15 м/с.
Населению рекомендуют проявлять внимательность и осторожность в условиях непогоды.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН прокомментировал сообщения о надвигающихся на Россию аномальных холодах из Арктики.