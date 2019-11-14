В Оренбурге открыли памятник толковому словарю Владимира Даля

В Оренбурге установили памятник «Толковому словарю живого великорусского языка», сообщает ФАН.

Арт-объект, одержавший победу на Всероссийском конкурсе идей новых достопримечательностей «Культурный след» и выигравший президентский грант, был установлен за неделю до официального празднования дня рождения Владимира Даля на пешеходной улице у здания Оренбургской областной универсальной библиотеки им. Н.К. Крупской. Скульптура представляет собой письменный столик с четырьмя томами «Толкового словаря живого великорусского языка» и портретом составителя словаря.

«Для любой страны очень важны те люди, которые составили словарь их языка — формировали, исследовали этот язык. Главная книга русского языка и русского мира — «Толковый словарь живого великорусского языка» Владимира Даля. Оренбург очень гордится тем, что собирать его Даль начал именно на этой земле», — сказал директор оренбургского благотворительного фонда «Евразия», один из авторов проекта по установке памятника Игорь Храмов.

Он также отметил, что идея установить памятник главной книге русского языка в Оренбурге появилась ещё в 2010 году, но воплотить её удалось лишь после победы во Всероссийском конкурсе идей новых достопримечательностей «Культурный след».

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбурге будет открыт памятник «Толковому словарю живого великорусского языка» Владимира Даля.