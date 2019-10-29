В Оренбурге откроют памятник словарю Владимира Даля
- РИА Новости
Работа скульптора Александра Сукманова будет установлена на главной пешеходной улице города — Советской напротив здания библиотеки имени Н.К. Крупской 14 ноября — за неделю до дня рождения Владимира Даля.
Проект, разработанный оренбургским благотворительным фондом «Евразия», был выбран лучшим в ходе открытого интернет-голосования. Отливка памятника в подмосковном Жуковском уже завершена.
Владимир Даль жил в Оренбурге восемь лет и именно в этом городе начал собирать материалы для своего словаря.