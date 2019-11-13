Оркестр «Русская филармония» представит программу «Шехерезада и Кармен» 14 ноября в Москве
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Прозвучат произведения Николая Римского-Корсакова и Жоржа Бизе.
В оформлении видеопроекциями использовались декорации и эскизы костюмов Льва Бакста, созданные для постановки балета «Шехерезада» в «Русских сезонах» в Париже.
Что касается «Кармен», то будет представлена «Кармен-сюита», сделанная Родионом Щедриным по просьбе супруги, балерины Майи Плисецкой.
Ранее RIA56 сообщало, что симфонический оркестр планируют создать в Оренбургской области.