Оркестр «Русская филармония» представит программу «Шехерезада и Кармен» 14 ноября в Москве

Симфонический оркестр «Русская филармония» представит новую программу «Шехерезада и Кармен» 14 ноября в Московском международном Доме музыки, сообщает «Утро.ру».

Прозвучат произведения Николая Римского-Корсакова и Жоржа Бизе.

В оформлении видеопроекциями использовались декорации и эскизы костюмов Льва Бакста, созданные для постановки балета «Шехерезада» в «Русских сезонах» в Париже.

Что касается «Кармен», то будет представлена «Кармен-сюита», сделанная Родионом Щедриным по просьбе супруги, балерины Майи Плисецкой.

Ранее RIA56 сообщало, что симфонический оркестр планируют создать в Оренбургской области.