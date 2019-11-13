Симфонический оркестр создадут в Оренбургской области
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Областная филармония получила средства на обновление инструментальной базы в рамках национального проекта «Культура».
Камерный оркестр существует в регионе более 20 лет.
«Наступило время, когда Камерный оркестр перерос репертуарные рамки своего направления, а зритель уже готов воспринимать большие симфонические полотна», — заявили в пресс-службе регионального Минкультуры.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что концерт Евгения Доги пройдёт 17 ноября в Московском международном Доме музыки.