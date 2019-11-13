Симфонический оркестр создадут в Оренбургской области

Симфонический оркестр планируют создать в Оренбургской области, сообщает RIA56.

Областная филармония получила средства на обновление инструментальной базы в рамках национального проекта «Культура».

Камерный оркестр существует в регионе более 20 лет.

«Наступило время, когда Камерный оркестр перерос репертуарные рамки своего направления, а зритель уже готов воспринимать большие симфонические полотна», — заявили в пресс-службе регионального Минкультуры.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что концерт Евгения Доги пройдёт 17 ноября в Московском международном Доме музыки.