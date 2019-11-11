Концерт Евгения Доги пройдёт 17 ноября в Москве

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Концерт Евгения Доги пройдёт 17 ноября в Московском международном Доме музыки, сообщает «Утро.ру».
Концерт Евгения Доги пройдёт 17 ноября в Москве
  • РИА Новости

Композитор представит авторскую программу, в которую вошли его самые любимые и знаковые сочинения.

В мероприятии также примет участие симфонический оркестр Министерства обороны России. Кроме того, на сцену выйдут Нина Шацкая, Методие Бужор, Валентина Бирюкова, Владимир Самсонов, Екатерина Гусева и другие.

Дога — автор симфоний, балетов, хоровой и детской музыки, музыки к фильмам. Его произведения, в частности, звучат в ленте «Мой ласковый и нежный зверь».

Ранее «Дни.ру» сообщали, что концерт «Хибла Герзмава и друзья» пройдёт 19 января в Государственном Кремлёвском дворце в Москве.

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