Apple представила MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем

Компания Apple представила новый MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем, оснащённый 6- и 8‑ядерными процессорами, памятью до 64 Гб и современной системой охлаждения.

«Новый MacBook Pro — наш самый мощный ноутбук, созданный для тех, кто меняет мир и раздвигает границы», — говорится в пресс-релизе компании.

MacBook Pro способен работать без подзарядки до 11 часов в интернете с просмотром видео.

Его производительность также в 2,1 раза выше по сравнению с 15‑дюймовым MacBook Pro с 4‑ядерным процессором.

Кроме того, в каждый ноутбук встроен чип для более надёжной защиты данных.

MacBook Pro с 6-ядерным процессором будет доступен по цене 199 990 рублей, а ноутбук с 8‑ядерным процессором —232 990 рублей.

В конце октября Apple презентовала беспроводные наушники AirPods Pro с функцией активного подавления шума.