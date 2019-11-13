СМИ: Музей-заповедник «Павловск» получит федеральный статус
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Как напомнила директор музея-заповедника Вера Дементьева, возможность перехода на федеральный уровень обсуждалась ещё 10 лет назад. Уже в этом году премьер-министр Дмитрий Медведев ещё раз уточнил, готов ли музей перейти в федеральное подчинение. Подготовка к изменению статуса началась после согласования с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и министром культуры Владимиром Мединским.
«Павловский дворцово-парковый ансамбль — синтетическое явление, это территория великого искусства, искреннего и честного. Это мир художественного великолепия и подлинной гармонии, совместное творение человеческого гения и природы», — подчеркнула Дементьева.
Ранее «Невские новости» сообщали об открытии выставки «Античные коллекции императрицы Марии Фёдоровны» в Павловском дворце.