СМИ: Музей-заповедник «Павловск» получит федеральный статус

Государственный музей-заповедник «Павловск» с 2020 года получит федеральный статус и перейдёт в подчинение Министерству культуры России, сообщает «Парламентская газета».

Как напомнила директор музея-заповедника Вера Дементьева, возможность перехода на федеральный уровень обсуждалась ещё 10 лет назад. Уже в этом году премьер-министр Дмитрий Медведев ещё раз уточнил, готов ли музей перейти в федеральное подчинение. Подготовка к изменению статуса началась после согласования с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и министром культуры Владимиром Мединским.

«Павловский дворцово-парковый ансамбль — синтетическое явление, это территория великого искусства, искреннего и честного. Это мир художественного великолепия и подлинной гармонии, совместное творение человеческого гения и природы», — подчеркнула Дементьева.

Ранее «Невские новости» сообщали об открытии выставки «Античные коллекции императрицы Марии Фёдоровны» в Павловском дворце.