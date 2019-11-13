Эксперт рассказала, как правильно составлять резюме

Управляющий партнёр Международного института коуч-менеджмента Галина Стороженко в беседе с Infoeactor дала рекомендации, как правильно составить резюме и вести себя на собеседовании при поиске высокооплачиваемой работы.

По её мнению, важно указать в резюме сведения о достигнутых целях, результатах и показателях эффективности.

«Единственный способ — это демонстрировать результаты своей деятельности. Как можно больше не просто фактов, где вы работали, а конкретных результатов и действий», — подчеркнула специалист.

Стороженко также отметила, что, получив приглашение на собеседование, важно вести себя максимально естественно и адекватно, а в диалоге с работодателем сохранять партнёрскую позицию.

Ранее министр социального развития Московской области Ирина Фаевская в беседе с телеканалом «360» рассказала о работе службы занятости с начала 2019 года.