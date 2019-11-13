Марина Влади поделилась воспоминаниями о Владимире Высоцком
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«Володя видел, как его обожают, и понимал, что он гений. При этом оставался человеком очень скромным, добрым и великодушным», — заявила она.
Как отметила Влади, Высоцкий считал себя в первую очередь поэтом.
Актриса также рассказала, каким был их круг общения в Москве.
«Достаточно узким. Встречались с Беллой Ахмадулиной, с Васей Аксёновым, с Сашей Миттой. Иногда с друзьями ездили в Пицунду… Официально признанные поэты смотрели на нас свысока. Но Володя общался со всем народом», — отметила она.
Влади добавила, что в настоящее время Высоцкого любят иначе, он стал мифом. Её больше всего удивляет и радует, что мужа обожает молодёжь.
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