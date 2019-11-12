В Карелии откроется выставка шедевров Русского музея
- © Igriks / wikipedia.org
Экспозиция «Четыре шедевра из Русского музея», приуроченная к 100-летию республики и 60-летию Музея изобразительных искусств Карелии в Петрозаводске, откроется 19 ноября.
На выставке будут представлены работы русских живописцев второй половины XIX века — Ивана Крамского, Валентина Серова и Константина Маковского.
В программе также авторские экскурсии и показ фильмов из коллекции директора Русского музея Владимира Гусева. Экспозиция будет открыта до 12 января 2020 года.
Ранее Novostivolgograda.ru сообщали, что Краеведческий музей Волгограда организует выставку в честь своего 105-летия.