В Карелии откроется выставка шедевров Русского музея

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В Музее изобразительных искусств в Петрозаводске пройдёт выставка полотен великих мастеров из Русского музея, сообщают «Невские новости».
В Карелии откроется выставка шедевров Русского музея
  • © Igriks / wikipedia.org

Экспозиция «Четыре шедевра из Русского музея», приуроченная к 100-летию республики и 60-летию Музея изобразительных искусств Карелии в Петрозаводске, откроется 19 ноября.

На выставке будут представлены работы русских живописцев второй половины XIX века — Ивана Крамского, Валентина Серова и Константина Маковского.

В программе также авторские экскурсии и показ фильмов из коллекции директора Русского музея Владимира Гусева. Экспозиция будет открыта до 12 января 2020 года.

Ранее Novostivolgograda.ru сообщали, что Краеведческий музей Волгограда организует выставку в честь своего 105-летия. 

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