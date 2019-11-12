Краеведческий музей Волгограда проведёт выставку в честь своего 105-летия

Краеведческий музей Волгограда организует выставку в честь своего 105-летия. Будут представлены экспонаты из коллекций Царицынского и Сталинградского музея краеведения, передают Novostivolgograda.ru.

© Волгоградский областной краеведческий музей

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Посетители увидят изделия из фарфора, старинные часы, медали, ордена и другие предметы. В настоящее время в бывшем здании первой пожарной части Царицына, отданном музею, продолжается ремонт. Как рассказали в пресс-службе областной администрации, за счёт этого помещения планируется расширить территорию выставочного комплекса. Ранее «Дни.ру» сообщали, что выставка молодых художников открылась в Ставропольском крае.