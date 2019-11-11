СМИ: Более половины DDoS-атак в сентябре были направлены на ресурсы из сферы образования

Более половины (60%) DDoS-атак в сентябре 2019 года были направлены на ресурсы из сферы образования, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Kaspersky DDoS Protection.

Речь идёт, в частности, об электронных дневниках и сайтах образовательных учреждений. Такие атаки могли совершить школьники из хулиганских побуждений.

Кроме того, за последние три месяца заметно сократилось количество «умных» атак, требующих от злоумышленников большей изобретательности.

Как заявил менеджер по развитию бизнеса Kaspersky DDoS Protection в России Алексей Киселёв, причин падения числа сложных нападений может быть несколько. Среди них — переполненность рынка DDoS.

В целом в III квартале наиболее «насыщенным» на атаки признан июль, особенно 22 июля, когда было совершено 457 хакерских нападений.

Ранее специалист по экономической безопасности Александр Тюлин в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о новой схеме, позволяющей злоумышленникам похищать персональные данные клиентов российских банков через доступ к рабочей почте сотрудников.