Медведев поздравил ректора ВГИКа с 70-летием

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил ректора ВГИКа Владимира Малышева с 70-летием, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт правительства.
Медведев поздравил ректора ВГИКа с 70-летием
  • РИА Новости

«Вы посвятили свою жизнь киноискусству и многое сделали для его развития и сохранения. Именно благодаря Вам Госфильмофонд стал крупнейшим киноархивом мира», — заявил Медведев.

По его словам, ВГИК остаётся главной киношколой страны и продолжает развиваться вместе с новейшими технологиями.

Как отметил Медведев, институт превратился в уникальную творческую лабораторию, где каждому студенту помогают самореализоваться и раскрыть индивидуальность.

6 ноября мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днём рождения режиссёра, народную артистку России Аллу Сурикову.

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