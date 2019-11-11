Медведев поздравил ректора ВГИКа с 70-летием

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил ректора ВГИКа Владимира Малышева с 70-летием, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт правительства.

«Вы посвятили свою жизнь киноискусству и многое сделали для его развития и сохранения. Именно благодаря Вам Госфильмофонд стал крупнейшим киноархивом мира», — заявил Медведев.

По его словам, ВГИК остаётся главной киношколой страны и продолжает развиваться вместе с новейшими технологиями.

Как отметил Медведев, институт превратился в уникальную творческую лабораторию, где каждому студенту помогают самореализоваться и раскрыть индивидуальность.

6 ноября мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днём рождения режиссёра, народную артистку России Аллу Сурикову.