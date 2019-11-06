Власти Москвы поздравили с днём рождения Аллу Сурикову

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днём рождения режиссёра, народную артистку России Аллу Сурикову.
Власти Москвы поздравили с днём рождения Аллу Сурикову
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Миллионы поклонников кино любят ваши художественные фильмы за увлекательный сюжет, добрый юмор, прекрасную игру актёров и талантливую режиссуру», — заявил Собянин.

По его словам, имя Суриковой на афише — знак настоящего качества и гарантия большого зрительского успеха фильма.

Сурикова родилась в 1940 году в Киеве. Окончила филологический факультет Киевского университета, в конце 1960-х стала работать ассистентом режиссёра. В начале 1970-х годов посещала курсы сценаристов и режиссёров, училась у Георгия Данелии, передаёт портал мэра и правительства.

Сняла такие фильмы, как «Ищите женщину», «Человек с бульвара Капуцинов», «Чокнутые» и «Суета сует».

29 сентября Собянин поздравил актрису Аллу Демидову с днём рождения.

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