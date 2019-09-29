Власти Москвы поздравили актрису Демидову с днём рождения

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил актрису Аллу Демидову с днём рождения.
Власти Москвы поздравили актрису Демидову с днём рождения
  • © пресс-служба Санкт-Петербургской филармонии

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

По словам Собянина, Демидова — актриса огромного таланта и обаяния, вписавшая много незабываемых страниц в летопись отечественной культуры.

«Ваши яркие и неподражаемые работы украшают десятки спектаклей и фильмов, которые вошли в золотой фонд театра и кино. Ваш драматический дар по-новому раскрывается в авторских поэтических программах, вызывающих большой интерес у поклонников искусства», — цитирует Собянина портал мэра и правительства.

Демидова родилась 29 сентября 1936 года в Москве. Она лауреат таких премий, как «Ника», «Золотой орёл» и «Золотая маска».

Ранее народная артистка России Татьяна Васильева в беседе с телеканалом «360» рассказала о новой героине мультфильма «Простоквашино» Маргарите Егоровне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить