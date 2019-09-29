Власти Москвы поздравили актрису Демидову с днём рождения

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил актрису Аллу Демидову с днём рождения.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

По словам Собянина, Демидова — актриса огромного таланта и обаяния, вписавшая много незабываемых страниц в летопись отечественной культуры.

«Ваши яркие и неподражаемые работы украшают десятки спектаклей и фильмов, которые вошли в золотой фонд театра и кино. Ваш драматический дар по-новому раскрывается в авторских поэтических программах, вызывающих большой интерес у поклонников искусства», — цитирует Собянина портал мэра и правительства.

Демидова родилась 29 сентября 1936 года в Москве. Она лауреат таких премий, как «Ника», «Золотой орёл» и «Золотая маска».

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