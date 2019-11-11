Вильфанд пообещал по-майски тёплые ночи в европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что ночные температуры в европейской части России в начале недели будут соответствовать майским значениям.

«В понедельник... будет ещё высокая, ночью даже будет высокая температура, как в начале мая: +6...+8 °С. Это очень высоко! Дневные температуры около +10 °С. Во вторник необычное поведение температуры, по нашим модельным расчётам, меняется. Ветер уже будет не южный, как сейчас, в течение вторника будет понижение температуры. В ночь на среду температура будет около нулевой отметки», — приводит РИА Новости слова Вильфанда.

Он отметил, что до конца недели температура будет +5...+7 °С.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в разговоре с RT рассказал об аномально тёплом последнем осеннем месяце в столице.