Путин поздравил композитора Александру Пахмутову с 90-летием

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Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР и композитора Александру Пахмутову с 90-летием.
Путин поздравил композитора Александру Пахмутову с 90-летием
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Яркий, талантливый, увлечённый человек, своим творчеством, всей своей жизнью Вы подаёте достойный пример глубокой, созидательной любви к избранному делу, к людям, к Родине», — говорится в послании президента.

Он отметил, что Пахмутова сделала «огромный вклад в развитие замечательных традиций отечественной культуры», который снискал артистке «высочайшее, поистине всенародное признание».

Пахмутова стала автором более 400 композиций, включая шлягеры «Беловежская пуща», «Старый клён», «Нежность», «Надежда», «Как молоды мы были» и десятки других.

Она также написала мелодию для композиции, прозвучавшей на закрытии Олимпиады-80, а её песни исполняли ведущие артисты советской и российской эстрады.

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