Стартовал приём заявок на «Премию Рунета» — старейшую награду российской интернет-отрасли. Организатором выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

«Премия Рунета» является главной наградой в области высоких технологий и интернета, которая призвана поощрять и направлять лидеров информационных технологий, способствующих стремительному развитию интернет-отрасли в России», — отметил руководитель агентства Михаил Сеславинский.



В 2019 году «Премия Рунета» будет вручена в семи основных номинациях: «Государство и общество», «Экономика и бизнес», «Здоровье и отдых», «Технологии и инновации, «Образование и кадры», «СМИ и массовые коммуникации», «Персона Рунета».

Также будет пять специальных номинаций: «Сообщества в Facebook», «Детский Рунет», «Мобильное приложение», «25RU: Специальная награда Оргкомитета 25-летия Рунета», «Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы».

Одновременно проводится Всероссийская онлайн-акция «Народное голосование», в которой сможет принять участие каждый желающий из разработчиков проектов, а любой интернет-пользователь сможет отдать свой голос за понравившийся проект.

По итогам голосования интернет-пользователей в онлайн-акции «Народное голосование» будут определены десять проектов, набравших наибольшее количество голосов. Победители будут награждены призами и дипломами.

Подать заявку на соискание премии можно на официальном сайте premiaruneta.ru. Приём продлится до 15 ноября 2019 года.

«Премия Рунета» является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров. «Премия Рунета» присуждается в 15-й раз, с 2004 года.

Ранее сообщалось, что Неделя российского интернета стартует в Москве 12 декабря.