Международный джазовый фестиваль открылся во Владивостоке

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Международный джазовый фестиваль начал работу во Владивостоке, сообщает Vostokmedia.com.
Международный джазовый фестиваль открылся во Владивостоке
  • Pixabay

Он открылся концертом российских исполнителей. Музыкант, педагог Вадим Эйленкриг выступил вместе с квинтетом Eilenkrig Crew.

Фестиваль продлится до 16 ноября.

Среди других участников — трубач из Германии Себастиан Студницкий, который выйдет на сцену совместно с Тихоокеанским симфоническим оркестром, джазовое трио Wayfarers (США), пианист Джеки Террассон (Франция).

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