Международный джазовый фестиваль открылся во Владивостоке
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Он открылся концертом российских исполнителей. Музыкант, педагог Вадим Эйленкриг выступил вместе с квинтетом Eilenkrig Crew.
Фестиваль продлится до 16 ноября.
Среди других участников — трубач из Германии Себастиан Студницкий, который выйдет на сцену совместно с Тихоокеанским симфоническим оркестром, джазовое трио Wayfarers (США), пианист Джеки Террассон (Франция).
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