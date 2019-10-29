Международный джазовый фестиваль пройдёт 8—16 ноября во Владивостоке

Международный джазовый фестиваль будет проходить с 8 по 16 ноября во Владивостоке, сообщает Vostokmedia.com.

Его откроют российские исполнители. В пятницу, 8 ноября, состоится выступление Вадима Эйленкрига & Eilenkrig Crew.

На субботу, 9 ноября, запланирован концерт группы Woongsan Вand из Японии.

Среди других участников — трубач из Германии Себастиан Студницкий, который выйдет на сцену совместно с Тихоокеанским симфоническим оркестром, джазовое трио Wayfarers (США), пианист Джеки Террассон (Франция).

Завершится фестиваль концертом американской певицы Сай Смит совместно с Эстрадным оркестром Приморской филармонии под управлением Дмитрия Бутенко.

Ранее Newinform сообщал, что группа Green Day выступит в 2020 году в Москве.