Международный джазовый фестиваль пройдёт 8—16 ноября во Владивостоке
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Его откроют российские исполнители. В пятницу, 8 ноября, состоится выступление Вадима Эйленкрига & Eilenkrig Crew.
На субботу, 9 ноября, запланирован концерт группы Woongsan Вand из Японии.
Среди других участников — трубач из Германии Себастиан Студницкий, который выйдет на сцену совместно с Тихоокеанским симфоническим оркестром, джазовое трио Wayfarers (США), пианист Джеки Террассон (Франция).
Завершится фестиваль концертом американской певицы Сай Смит совместно с Эстрадным оркестром Приморской филармонии под управлением Дмитрия Бутенко.
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