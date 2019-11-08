Выставка Дарвиновского музея откроется 9 ноября в павильоне МЦД

Выставка «Невидимый мир эволюции» откроется 9 ноября в Демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Департамент транспорта.

«На предстоящие выходные в павильоне МЦД запланировано несколько мероприятий, подготовленных совместно с Государственным Дарвиновским музеем в рамках празднования Всемирного дня науки», — рассказали в ведомстве.

Выставка расскажет об истории зарождения видов, этапах и доказательствах этого процесса.

В воскресенье, 10 ноября, программу дополнят познавательно-развлекательной программой.

Демонстрационный павильон МЦД открыли 21 декабря 2018 года. Здание расположено на площади Киевского вокзала.

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