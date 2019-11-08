В Москве 9 ноября объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

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Синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области в субботу, 9 ноября, из-за ветра.
В Москве 9 ноября объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
  • РИА Новости

Об этом информирует Гидрометцентр.

«Жёлтый»: погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Уточняется, что предупреждение будет действовать с 12:00 9 ноября до 00:00 10 ноября.

Ранее синоптики предположили, что предстоящая зима в центральной части России будет одной из самых тёплых в истории метеонаблюдений, предложив назвать её термином «вишнёвая».

Также специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Газетой.Ru» сообщал, что значительного понижения температур в ближайшие две недели в столице не ожидается.

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