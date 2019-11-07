Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдёт с 13 декабря по 12 января в Москве

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Столичный фестиваль «Путешествие в Рождество» будет проходить с 13 декабря по 12 января, передаёт сайт «Москва 24».
Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдёт с 13 декабря по 12 января в Москве
  • ©mos.ru

Заявки от производителей и продавцов принимаются до 19 ноября.

«Целый месяц москвичи и туристы будут смотреть яркие уличные представления, наслаждаться праздничным убранством города, пробовать вкусные блюда и выбирать подарки для друзей и родных», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Фестиваль проводят с 2013 года. Программа включает спектакли, концерты, открытые тренировки, творческие и кулинарные мастер-классы.

Ранее НСН сообщала о фестивале «Золотая осень» в Москве.

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