Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдёт с 13 декабря по 12 января в Москве
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Заявки от производителей и продавцов принимаются до 19 ноября.
«Целый месяц москвичи и туристы будут смотреть яркие уличные представления, наслаждаться праздничным убранством города, пробовать вкусные блюда и выбирать подарки для друзей и родных», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.
Фестиваль проводят с 2013 года. Программа включает спектакли, концерты, открытые тренировки, творческие и кулинарные мастер-классы.