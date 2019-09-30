В рамках фестиваля «Золотая осень» в Москве проведут более 30 экскурсий

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В рамках фестиваля «Золотая осень» в Москве планируется организовать более 30 экскурсий, сообщает НСН со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
В рамках фестиваля «Золотая осень» в Москве проведут более 30 экскурсий
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Во время прогулок можно будет узнать о судьбе, привычках и предпочтениях монархов, купцов, литераторов, монахов и других известных людей.

Например, 4 октября состоится экскурсия «За парадными фасадами. Дворы Большой Дмитровки», а 5 октября — экскурсия, посвящённая львам, самым популярным архитектурным животным столицы.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что на фестивале «Золотая осень» пройдут кулинарные мастер-классы.

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