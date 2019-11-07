Названы самые популярные города России для встречи Нового года
- РИА Новости
В топ-10 вошла Москва.
Кроме того, в предстоящие праздники россияне намерены посетить Санкт-Петербург, Суздаль, Ярославль, Великий Устюг и Калининград.
Путешественники бронируют поездки на период от двух от пяти ночей. На аренду жилья они могут потратить от 1,6 тыс. до 16,3 тыс. рублей в сутки.
Ранее сообщалось, что названы самые популярные регионы России для новогодних путешествий.
Как сообщал Nation News, российские туристы рассказали о планах на новогодние каникулы.