Выставка российского изобразительного искусства откроется 9 ноября в Приморье
- @primgallery
Она приурочена к юбилею Владивостокского художественного училища (Приморского краевого художественного колледжа).
В экспозицию вошло более 40 работ, в том числе пейзажи, натюрморты, портреты, выполненные выпускниками прошлых лет и педагогами, а также художниками, которые ранее были связаны с колледжем.
Посетить выставку можно до 8 декабря.
Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала о выставке молодых российских художников в Тольятти.