Выставка российского изобразительного искусства откроется 9 ноября в Приморье

Короткая ссылка
Выставка «ВХУ-75» откроется 9 ноября в Приморской государственной картинной галерее, сообщает Vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу музея.
Выставка российского изобразительного искусства откроется 9 ноября в Приморье
  • @primgallery
  • Facebook

Она приурочена к юбилею Владивостокского художественного училища (Приморского краевого художественного колледжа).

В экспозицию вошло более 40 работ, в том числе пейзажи, натюрморты, портреты, выполненные выпускниками прошлых лет и педагогами, а также художниками, которые ранее были связаны с колледжем.

Посетить выставку можно до 8 декабря.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала о выставке молодых российских художников в Тольятти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить