Выставка российского изобразительного искусства откроется 9 ноября в Приморье

Выставка «ВХУ-75» откроется 9 ноября в Приморской государственной картинной галерее, сообщает Vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу музея.

Она приурочена к юбилею Владивостокского художественного училища (Приморского краевого художественного колледжа).

В экспозицию вошло более 40 работ, в том числе пейзажи, натюрморты, портреты, выполненные выпускниками прошлых лет и педагогами, а также художниками, которые ранее были связаны с колледжем.

Посетить выставку можно до 8 декабря.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала о выставке молодых российских художников в Тольятти.