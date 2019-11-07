В Перми пройдёт II Всероссийский конкурс «Корпоративный музей»

Короткая ссылка
В культурно-рекреационном пространстве «Завод Шпагина» в Перми с 7 по 9 ноября пройдут мероприятия II Всероссийского конкурса «Корпоративный музей», сообщает URA.RU.
В Перми пройдёт II Всероссийский конкурс «Корпоративный музей»
  • © zavodshpagina
  • Instagram

Свои творческие проекты в рамках конкурса представят более сорока музеев.

«Событие уникально не только потому, что здесь впервые встретятся музеи ведущих компаний из разных отраслей, но и в предназначении самого конкурса, примеров которому до настоящего времени не существовало», — отметила организатор конкурса Наталья Нечаева.

II Всероссийский конкурс «Корпоративный музей» пройдёт в формате творческого форума, нацеленного на просветительскую, коммуникационную и социально значимую деятельность предприятий. Основной частью программы станут презентации проектов, присланных из 32 городов и семи субъектов России. Всего на конкурс представлено 92 проекта от 44 участников в 17 номинациях.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве с 1 ноября по 26 января пройдёт Фестиваль современного изобразительного искусства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить