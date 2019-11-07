Гидрометцентр прогнозирует резкое похолодание в России

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» заявила, что в центральной части России ожидается существенное понижение температуры.
Гидрометцентр прогнозирует резкое похолодание в России
  • РИА Новости

По её словам, в настоящее время температура выше климатической нормы. 

Она отметила, что через центральные области России проходят циклоны, приносящие дожди и ветреную погоду.

«К концу же недели к нам придёт северный антициклон. И температура в центральных областях существенно понизится», — заявила Паршина.

Синоптик отметила, что в период с 7 по 11 ноября наиболее холодная погода ожидается в субботу, 9 ноября. По её словам, в субботу ночью будет -1...+4 °С, а днём — +3...+8 °С. 

Ранее в Гидрометцентре заявили, что температура воздуха в Москве в воскресенье, 10 ноября, повысится до +11 °С.

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