Гидрометцентр прогнозирует резкое похолодание в России
- РИА Новости
По её словам, в настоящее время температура выше климатической нормы.
Она отметила, что через центральные области России проходят циклоны, приносящие дожди и ветреную погоду.
«К концу же недели к нам придёт северный антициклон. И температура в центральных областях существенно понизится», — заявила Паршина.
Синоптик отметила, что в период с 7 по 11 ноября наиболее холодная погода ожидается в субботу, 9 ноября. По её словам, в субботу ночью будет -1...+4 °С, а днём — +3...+8 °С.
Ранее в Гидрометцентре заявили, что температура воздуха в Москве в воскресенье, 10 ноября, повысится до +11 °С.