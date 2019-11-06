Синоптики прогнозируют возвращение тёплой погоды в Москву

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в Москве в воскресенье, 10 ноября, повысится до +11 °С. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Вильфанда, днём 7, 8 и 9 ноября ожидается +5...+7 °С.

«В субботу очередное изменение циркуляции, всё это будет на фоне высокого давления, потому даже существенных осадков не ожидается. Десятого числа при переменной облачности температура будет повышаться до +6...+11 °С», — сказал он.

По его словам, такой же температурный фон ожидается в понедельник, 11 ноября.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России передавала, что 6 ноября ожидается до +12 °С.