Синоптики прогнозируют возвращение тёплой погоды в Москву

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в Москве в воскресенье, 10 ноября, повысится до +11 °С. Об этом сообщает ТАСС. 
Синоптики прогнозируют возвращение тёплой погоды в Москву
  • РИА Новости

По словам Вильфанда, днём 7, 8 и 9 ноября ожидается +5...+7 °С.

«В субботу очередное изменение циркуляции, всё это будет на фоне высокого давления, потому даже существенных осадков не ожидается. Десятого числа при переменной облачности температура будет повышаться до +6...+11 °С», — сказал он.

По его словам, такой же температурный фон ожидается в понедельник, 11 ноября. 

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России передавала, что 6 ноября ожидается до +12 °С.

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