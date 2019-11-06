Число посетителей «Макета Москвы» на ВДНХ превысило 600 тысяч

Короткая ссылка
Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ посетили более 608 тыс. человек с момента его открытия после реконструкции.
Число посетителей «Макета Москвы» на ВДНХ превысило 600 тысяч
  • ©mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на департамент градостроительной политики.

После обновления площадь павильона выросла до 429 кв. м, а число объектов теперь достигает 23 тыс. Для улучшения обзора с балкона макет развернули на 180 градусов.

Дополнительно специалисты провели профессиональную чистку арт-объекта, добавили новый материал в лекции и экскурсии.

Ранее НСН сообщала, что на Всемирной неделе космоса на ВДНХ 4—10 октября побывали около 100 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить