Число посетителей «Макета Москвы» на ВДНХ превысило 600 тысяч

Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ посетили более 608 тыс. человек с момента его открытия после реконструкции.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на департамент градостроительной политики.

После обновления площадь павильона выросла до 429 кв. м, а число объектов теперь достигает 23 тыс. Для улучшения обзора с балкона макет развернули на 180 градусов.

Дополнительно специалисты провели профессиональную чистку арт-объекта, добавили новый материал в лекции и экскурсии.

Ранее НСН сообщала, что на Всемирной неделе космоса на ВДНХ 4—10 октября побывали около 100 тыс. человек.