Число посетителей «Макета Москвы» на ВДНХ превысило 600 тысяч
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на департамент градостроительной политики.
После обновления площадь павильона выросла до 429 кв. м, а число объектов теперь достигает 23 тыс. Для улучшения обзора с балкона макет развернули на 180 градусов.
Дополнительно специалисты провели профессиональную чистку арт-объекта, добавили новый материал в лекции и экскурсии.
Ранее НСН сообщала, что на Всемирной неделе космоса на ВДНХ 4—10 октября побывали около 100 тыс. человек.