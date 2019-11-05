Участниками акции «Ночь искусств» в Севастополе стали почти 17 тысяч человек

Во всероссийской акции «Ночь искусств» в Севастополе приняли участие почти 17 тыс. человек.

РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства. Свои программы представили Севастопольский военно-исторический музей-заповедник, музей-заповедник «Херсонес Таврический», музей имени Крошицкого, Севастопольский театр юного зрителя, Центральная городская библиотека имени Льва Толстого, театр Луначарского. В этом году акцию провели 3 ноября. Ранее «Дни.ру» сообщали о фестивале современного изобразительного искусства в Москве.