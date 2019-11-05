Участниками акции «Ночь искусств» в Севастополе стали почти 17 тысяч человек

Короткая ссылка
Во всероссийской акции «Ночь искусств» в Севастополе приняли участие почти 17 тыс. человек.
Участниками акции «Ночь искусств» в Севастополе стали почти 17 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Свои программы представили Севастопольский военно-исторический музей-заповедник, музей-заповедник «Херсонес Таврический», музей имени Крошицкого, Севастопольский театр юного зрителя, Центральная городская библиотека имени Льва Толстого, театр Луначарского.

В этом году акцию провели 3 ноября.

Ранее «Дни.ру» сообщали о фестивале современного изобразительного искусства в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить