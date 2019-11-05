В Москве рассказали о работе по реставрации памятников культуры

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе по реставрации памятников культуры, сообщает kp.ru.

«Сегодня в Москве уже отреставрировано 1300 объектов культуры», — заявил он на Международной выставке по сохранению, реставрации, использованию и популяризации объектов культурного наследия и музейной технике «Denkmal. Россия — Москва — 2019».

Глава города отметил, что восстановление памятников ценно не только для специалистов: к примеру, ВДНХ, где находятся десятки объектов культуры, выглядит иначе, чем несколько лет назад, и туда приходят десятки миллионов человек.

По словам Собянина, в настоящее время реставрируют Северный речной вокзал, а в доме Наркомфина завершается восстановление на частные инвестиции.

Как добавил мэр, улицы с отреставрированными фасадами привлекают миллионы жителей и гостей столицы.

Ранее НСН сообщала о планах отреставрировать церковь XVIII века в Москве.