В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 в Чили. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).

По данным службы, эпицентр подземных толчков был зафиксирован в 28 км к юго-западу от чилийского города Ильяпель. Очаг залегал на глубине 49,1 км. Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 в Аргентине.