В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 в Чили. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).
По данным службы, эпицентр подземных толчков был зафиксирован в 28 км к юго-западу от чилийского города Ильяпель.
Очаг залегал на глубине 49,1 км.
Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 в Аргентине.
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