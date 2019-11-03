В Аргентине зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 в Аргентине. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).

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По данным службы, эпицентр подземных толчков был зафиксирован в 20 км к западу от аргентинского города Чилесито. Очаг залегал на глубине 110,3 км. Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у побережья Чили.