В Аргентине зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7

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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 в Аргентине. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).
В Аргентине зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7
  • © Global Look Press

По данным службы, эпицентр подземных толчков был зафиксирован в 20 км к западу от аргентинского города Чилесито.

Очаг залегал на глубине 110,3 км.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у побережья Чили.

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