В Аргентине зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 в Аргентине. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).
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По данным службы, эпицентр подземных толчков был зафиксирован в 20 км к западу от аргентинского города Чилесито.
Очаг залегал на глубине 110,3 км.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у побережья Чили.
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