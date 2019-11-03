Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у берегов Чили

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Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у побережья Чили. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у берегов Чили
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По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков был зафиксирован в 86 км к западу от чилийского города Овалье. Очаг залегал на глубине 10 км.

Землетрясение произошло в 08:06 UTC (11:06 мск).

Информации о жертвах и угрозе цунами не поступало.

Ранее стало известно, что на юге Атлантического океана у берегов британской заморской территории Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1.

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