Оркестр Силезской филармонии выступит 14 ноября в Петербурге

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Симфонический оркестр Силезской филармонии из Польши выступит 14 ноября в Петербурге в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу организаторов.
Оркестр Силезской филармонии выступит 14 ноября в Петербурге
  • Pixabay

Отмечается, что дирижировать будет Даниэль Орен из Израиля. На сцену также выйдут победитель Международного конкурса молодых пианистов «Амигдала» Адам Гуцериев (фортепиано) и победительница Международного конкурса виолончелистов имени Кнушевицкого Дали Гуцериева (виолончель).

Концерт состоится в Гербовом зале Эрмитажа, в рамках события прозвучат сочинения Карла-Марии фон Вебера, Йозефа Гайдна и Джакомо Пуччини.

Форум будет проходить с 14 по 16 ноября.

Ранее НСН сообщала, что концерт Новосибирского симфонического оркестра пройдёт 15 ноября в Москве.

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