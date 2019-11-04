В столице Удмуртии создадут маршрут «Путешествие по Ижевскому морю»
- ©wikipedia
Отмечается, что он станет частью туристического проекта «7 рек». Пройти по маршруту можно будет под парусом или на вёслах после начала водного сезона 2020 года.
Особенность прогулки — её тематическое наполнение, рассказ профессионального гида об истории становления Ижевска, прибрежных памятниках архитектуры.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область будет сотрудничать со Стамбулом в сфере туризма и культуры.