В столице Удмуртии создадут маршрут «Путешествие по Ижевскому морю»

В столице Удмуртии создадут культурно-познавательный маршрут «Путешествие по Ижевскому морю», сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу городских властей.

Отмечается, что он станет частью туристического проекта «7 рек». Пройти по маршруту можно будет под парусом или на вёслах после начала водного сезона 2020 года.

Особенность прогулки — её тематическое наполнение, рассказ профессионального гида об истории становления Ижевска, прибрежных памятниках архитектуры.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область будет сотрудничать со Стамбулом в сфере туризма и культуры.