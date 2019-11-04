Синоптики ожидают температуру «сумасшедших значений» в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура в Москве во вторник, 5 ноября, может достичь «сумасшедших значений» для последнего месяца осени.

«Во вторник температура достигнет сумасшедших значений: ночью +7 °С...+9 °С, днём +12 °С...+14 °С . Это значения третьей декады сентября. Почти на 1,5 месяца мы отстаём от графика во вторник. Вполне возможно, что температура будет выше рекорда или близка к нему», — приводит ТАСС его заявление.

Вильфанд пояснил, что 5 ноября температура в Москве превысит климатическую норму на 8—9 °С. Метеорологи также прогнозируют тёплую погоду в регионе в среду, 6 ноября. По их прогнозам, столбик термометра поднимется до +11 °С...+13 °С.