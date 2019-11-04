В Москве 4 ноября ожидается до +10 °С
Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице днём составит +7...+10 °C.
Ожидается облачная погода, местами небольшой дождь.
Ветер южный, 5—10 м/с, местами порывы до 12—17 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм рт. ст.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о потоке субтропического тепла на текущей неделе в Центральной России.
RIA56 при этом передавало, что в Оренбургской области ожидается перепад температур и снег.