Apple предупредила владельцев старых iPhone и iPad о возможных сбоях
«Если вы не обновите версию iOS для вашего устройства, на некоторых моделях, возможно, не сохранится функция точного определения геолокации», — говорится в пресс-релизе корпорации.
В частности, речь идёт о моделях iPhone 5, iPhone 4, iPad mini и iPad 2.
При этом пользователи iPhone 5 без обновления программного обеспечения могут потерять доступ к App Store, iCloud, электронной почте и браузеру.
Владельцам указанных устройств следует установить iOS 10.3.4 или iOS 9.3.6 для того, чтобы избежать сбоев.
Ранее Apple представила беспроводные наушники AirPods Pro в новом дизайне и с функцией активного подавления шума.