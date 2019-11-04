Apple предупредила владельцев старых iPhone и iPad о возможных сбоях

В работе старых моделей iPhone и iPad могут наблюдаться сбои с ночи понедельника, 4 ноября, из-за проблем переноса времени GPS, сообщает Apple. Владельцам гаджетов рекомендуется обновить программное обеспечение.

«Если вы не обновите версию iOS для вашего устройства, на некоторых моделях, возможно, не сохранится функция точного определения геолокации», — говорится в пресс-релизе корпорации.

В частности, речь идёт о моделях iPhone 5, iPhone 4, iPad mini и iPad 2.

При этом пользователи iPhone 5 без обновления программного обеспечения могут потерять доступ к App Store, iCloud, электронной почте и браузеру.

Владельцам указанных устройств следует установить iOS 10.3.4 или iOS 9.3.6 для того, чтобы избежать сбоев.

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