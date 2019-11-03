Путин поздравил Градского с 70-летним юбилеем

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Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летним юбилеем и отметил его «большой и щедрый талант, уникальные вокальные данные».
Путин поздравил Градского с 70-летним юбилеем
  • РИА Новости

«Большой и щедрый талант, уникальные вокальные данные, безукоризненный художественный вкус позволили Вам добиться высокого признания, вписать яркие страницы в историю отечественного эстрадного искусства», — говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.

Путин пожелал Градскому здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения.

Александр Градский стоял у истоков русского рока и входит в число тех, кто популяризировал и вывел это направление из подполья. Многие композиции — к примеру, «Как молоды мы были», «Жил-был я» и «Мы не ждали перемен» — запомнились слушателям именно в его исполнении.

Градский стал автором музыки к многим фильмам, включая «Романс о влюблённых» Андрея Кончаловского, он же сочинил рок-оперы «Стадион» и «Мастер и Маргарита».

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