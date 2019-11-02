МЧС предупредило об усилении ветра в Москве

Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре до 17 метров в секунду с 23:00 субботы, 2 ноября, до воскресенья, 3 ноября, в столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 23:00 2 ноября с сохранением на ближайшие сутки 3 ноября ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами 12—17 м/с», — говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС.

В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели рекомендуют водителям парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций, а пешеходам — обходить рекламные щиты и не прятаться под деревьями.

Ранее синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра.