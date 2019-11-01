В Петербурге завершили работы по реставрации восточного фасада Казанского собора
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За два года специалисты очистили поверхность пудостского камня от загрязнений и биопоражений, удалили поздние цементные вставки, нанесли тонированную известковую защитную плёнку.
Также отреставрирован барельеф «Вход Господень в Иерусалим» скульптора Жана-Доминика Рашетта.
Следующий этап работ — реставрация южного и западного фасадов, аттика, барабана и купола.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что одобрен проект реставрации Ханской мечети в Бахчисарае.