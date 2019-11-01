В Петербурге завершили работы по реставрации восточного фасада Казанского собора

В Санкт-Петербурге завершили работы по реставрации восточного фасада Казанского собора, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

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За два года специалисты очистили поверхность пудостского камня от загрязнений и биопоражений, удалили поздние цементные вставки, нанесли тонированную известковую защитную плёнку. Также отреставрирован барельеф «Вход Господень в Иерусалим» скульптора Жана-Доминика Рашетта. Следующий этап работ — реставрация южного и западного фасадов, аттика, барабана и купола. Ранее «Крыминформ» сообщал, что одобрен проект реставрации Ханской мечети в Бахчисарае.