В Петербурге завершили работы по реставрации восточного фасада Казанского собора

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В Санкт-Петербурге завершили работы по реставрации восточного фасада Казанского собора, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
В Петербурге завершили работы по реставрации восточного фасада Казанского собора
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За два года специалисты очистили поверхность пудостского камня от загрязнений и биопоражений, удалили поздние цементные вставки, нанесли тонированную известковую защитную плёнку.

Также отреставрирован барельеф «Вход Господень в Иерусалим» скульптора Жана-Доминика Рашетта.

Следующий этап работ — реставрация южного и западного фасадов, аттика, барабана и купола.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что одобрен проект реставрации Ханской мечети в Бахчисарае.

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